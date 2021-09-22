Антитеррор

Пять НКО победили в конкурсе грантов Минмолодежи

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В молодежном центре прошел финальный этап конкурса грантовой поддержки проектов НКО, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление российской государственности.

В нем приняли участие 10 некоммерческих организаций, которые презентовали в финале проекты по разным направлениям: создание мини-сериала, выпуск методических пособий по работе с молодежью, проведение театрализованных представлений антитеррористического содержание.

Экспертная комиссия оценивали значимость, достижимость результатов, обоснованность сметы и другое.

По итогам финального этапа лучшими были признаны 5 проектов: «Театрализованное представление антитеррористического содержания «Предатель»» (Театр драмы и комедии «Восток – Запад»), «Вместе против террора» (ДРОО «Центр развития молодежных инициатив» совместно со студией DL Production), «Мини-сериал по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» (Благотворительный фонд «Путь»), «Цикл образовательных мероприятий для детей группы риска «Ресоциализация»» (АНОО «Дом знаний») и «Образованная молодежь — фактор спокойствия и развития нашей республики» (ДРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»).

Общая сумма гранта составила 1 000 000 рублей по 200 000 на каждого победителя.

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