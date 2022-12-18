Пять муниципалитетов отчитались по развитию горных территорий

Во время рабочего визита в Ботлихский район Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросу соцэкономического развития горных районов Дагестана. По реализации программы в своих муниципалитетах доложили главы Ботлихского, Ахвахского, Гумбетовского, Цунтинского и Цумадинского районов.

Председатель Правительства РД отметил, что люди начали понимать потенциал горных территорий и «начали возвращаться в села, восстанавливать полуразрушенные дома, разбивать сады и т.д.». Он подчеркнул, что горный Дагестан — это 45% его площади и развитие этих территорий — приоритетная задача для Правительства РД.