Общество

Пять лет прошло с момента гибели Магомеда Нурбагандова

Оставить комментарий

С момента гибели Магомеда Нурбагандова прошло пять лет. Имя молодого сержанта стало примером мужества и самоотверженности, а его слова «Работайте братья» — лозунгом для работников правоохранительных органов.

За пять лет патриотические акции памяти Магомеда Нурбагандова проходили по всей стране и кое-где за рубежом.

Именем Магомеда Нурбагандова названа центральная улица села Сергокала, а 10 ноября 2016 года Указом Главы Чеченской Республики в Грозном открыта улица, установлены три мемориальные плиты в селе Сергокала, в школе, дома и на улице.

27 декабря 2018 года был установлен бюст герою. При поддержке МВД РФ учреждена и вручается на Международном фестивале народного единства «Белые журавли России» международная премия «Работайте, братья!» им М.Нурбагандова. Просветительским проектом народного единства «Белые журавли России» выпущена крупнейшая в Российской Федерации антология современной патриотической и военной песни России «Работайте, братья!»

В Махачкале выпустили 300 тысяч конвертов с его портретом. Бронзовый бюст героя на высоком гранитном постаменте открыт 27 декабря 2018 года в центральном парке села Сергокала. Во дворе школы, где учился герой, открыта мемориальная композиция с бюстом и со звездой с надписью «Работайте братья». В 2020 году Сергокалинская средняя общеобразовательная школа №2 названа именем Магомеда Нурбагандова. 21 сентября за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу было присвоено звание Героя России.

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя его родителям.

Также читают:

Объявлен конкурс на должность главы муниципального...
Путин озвучил новые детские выплаты
Большой исторический тест на знание истории Велико...
Минэкономразвития проводит отбор заявок на конкурс...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *