Пять лет прошло с момента гибели Магомеда Нурбагандова

С момента гибели Магомеда Нурбагандова прошло пять лет. Имя молодого сержанта стало примером мужества и самоотверженности, а его слова «Работайте братья» — лозунгом для работников правоохранительных органов.

За пять лет патриотические акции памяти Магомеда Нурбагандова проходили по всей стране и кое-где за рубежом.

Именем Магомеда Нурбагандова названа центральная улица села Сергокала, а 10 ноября 2016 года Указом Главы Чеченской Республики в Грозном открыта улица, установлены три мемориальные плиты в селе Сергокала, в школе, дома и на улице.

27 декабря 2018 года был установлен бюст герою. При поддержке МВД РФ учреждена и вручается на Международном фестивале народного единства «Белые журавли России» международная премия «Работайте, братья!» им М.Нурбагандова. Просветительским проектом народного единства «Белые журавли России» выпущена крупнейшая в Российской Федерации антология современной патриотической и военной песни России «Работайте, братья!»

В Махачкале выпустили 300 тысяч конвертов с его портретом. Бронзовый бюст героя на высоком гранитном постаменте открыт 27 декабря 2018 года в центральном парке села Сергокала. Во дворе школы, где учился герой, открыта мемориальная композиция с бюстом и со звездой с надписью «Работайте братья». В 2020 году Сергокалинская средняя общеобразовательная школа №2 названа именем Магомеда Нурбагандова. 21 сентября за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу было присвоено звание Героя России.

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя его родителям.