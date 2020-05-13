Путин заявил о поддержке бизнеса

Новые инициативы для поддержки бизнеса озвучил Владимир Путин во время обращения 11 мая. Налоги и страховые взносы полностью отменят за 2 квартал этого года. Это касается пострадавших от пандемии сфер бизнеса и некоммерческих организаций. НДС сохранится в прежнем объеме. Новые инициативы для поддержки бизнеса озвучил Владимир Путин во время обращения 11 мая. Налоги и страховые взносы полностью отменят за 2 квартал этого года. Это касается пострадавших от пандемии сфер бизнеса и некоммерческих организаций. НДС сохранится в прежнем объеме.

Самозанятые смогут получить обратно налог на доходы за 2019 год. Им также предоставят помощь в величину МРОТ для выплаты налогов.

В Дагестане признанные самозанятые появятся только в июле 2020 года, потому что в республике не практиковался механизм работы самозанятых.

Индивидуальные предприниматели и семейные организации получат 1 МРОТ для осуществления страховых взносов. В региональных институтах поддержки бизнеса создадут дополнительные резервы помощи ИП и семейному бизнесу — тоже из федерального центра.

Региональные власти наделяются обязательствами своевременного выполнения указаний Президента.