Путин рассказал о защите детей в интернете

Президент России Владимир Путин рассказал о защите детей от деструктивной информации в интернете во время пресс-конференции 23 декабря. Глава государства назвал это зарабатыванием денег любой ценой, не думая о детях. Президент напомнил, что это проблема многих стран. «Как итог: «приземление» этих платформ – чтобы они открыли здесь (в России) свои представительства и подчинялись национальному законодательству», – отметил глава государства. Кроме того, Путин назвал интернет частью нашей жизни, и всё, что там происходит должно подчиняться морали и закону. Как озвучил глава государства, в этом вопросе необходимо прийти к золотой середине: защитить общество, не ограничивая свободу.

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