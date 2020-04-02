Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Глава государства продлил нерабочие дни до конца месяца. Об этом стало известно сегодня, 2 апреля, во время очередного обращения Владимира Путина к россиянам. Продление выходных не коснется заработной платы, она будет выплачиваться в полном объеме.

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса. Первое лицо государства отметило важность сохранения работы и зарплат россиян, что является приоритетом для федерации, субъектов и бизнеса.

Путин заявил, что установленная нерабочая неделя дала выиграть время для максимальной подготовки к борьбе с вирусом.

Президент в обращении сообщил, что регионы самостоятельно определят, какие учреждения продолжат работу, а какие нет. Руководство не исключает, что будут дополнительно приняты решения с учетом обстоятельств.

Владимир Путин отметил, что количество нерабочих дней может быть сокращено, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

Отметим, что на данный момент число зараженных вирусом в России составляет более 3,5 тысяч человек.