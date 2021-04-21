Путин призвал россиян пройти вакцинацию для выработки коллективного иммунитета от COVID-19

21 апреля Владимир Путин во время ежегодного Послания ФС РФ призвал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19. Первое лицо государства считает это необходимостью для выработки коллективного иммунитета у россиян от коронавируса.

Президент отметил, что для удобства граждан прививка должна делаться повсеместно, чтобы к осени коллективный иммунитет был выработан.

Отметим, что это 17 Послание Президента РФ парламенту. Основные вопросы, затронутые во время обращения Путина, касаются социальной сферы, экономмки, туризма и тд.