Путин: «При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан»

Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть перенесена. Причиной этому может стать эпидемия коронавируса. Президент России на встрече с главой ЦИК обсудил дату проведения всенародного голосования.

Владимир Путин заявил, что после подписания указа о внесении поправок возможно проведение голосования в любое время, но не ранее чем через месяц со дня подписания. Президент добавил, что голосование будет проведено только если ситуация с вирусом позволит это сделать. «При всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства попросил Эллу Памфилову продолжить работу по организации голосования, на что получил ответ, что ЦИК готов к любому повороту событий.