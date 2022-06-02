Путин предложил возродить в России звание «Мать-героиня»

В Международный день защиты детей, 1 июня, Президент России провел по видеосвязи встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

Владимир Путин предложил вернуть звание «Мать-героиня» и выплачивать к нему миллион рублей.

«Все больше людей осознают ценность родственных уз и преемственности поколений, важности почитания старших и заботы о младших, взаимной поддержки и радости общения», — добавил он. Эти ценности лежат в основе всех российских традиционных религий, а те, кто вырос в многодетных семьях, знают их с малых лет, поэтому на них можно положиться, уверен президент. «Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну. Поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей.

Есть вещи фундаментальные, важные, но все-таки проходящие, а есть такие, которыми мы должны заниматься несмотря ни на что и постоянно. Одна из них — поддержка материнства и детства. Именно в этом направлении государство сосредотачивает определенные усилия — административные, финансовые. Хочу заверить, что так и будет дальше», — заключил он.

Особо актуально и социально важно предложение Президента страны В.В. Путина возродить звание «Мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей для Республики Дагестан. Регион является лидером в России по числу семей, воспитывающих десять и более детей. В республике 121 женщине присвоено звание «Мать-героиня».

Напомним, награждать матерей, родивших и воспитавших десять и более детей, начали еще со времен СССР, учредив специальное звание в 1944 году. После распада СССР звание «Мать-героиня» в российской наградной системе не сохранилось. В 2008 году был введен орден «Родительская слава» для воспитавших четверых и более детей.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»