Путин поручил Правительству наладить обратную связь с регионами

Владимир Путин потребовал от федеральных ведомств наладить связь с регионами. Таким образом, из республик, краев и областей должна поступать правдивая информация о проблемах жителей.

Об этом Президент говорил во время посещения Координационного центра Правительства страны.

Владимир Путин назвал центр «современным инструментом управления», который наглядно реагирует на происходящие события. По мнению Президента, площадка также даёт возможность «обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия Правительства».

Премьер-министр Михаил Мишустин, который проводил Путину экскурсию по центру, заверил, что Правительство сейчас работает именно в таком режиме и обещал учесть пожелания Президента.

Координационный центр (КЦ) Правительства России учрежден в феврале этого года по поручению Премьер-министра.

Источник: ЦУР