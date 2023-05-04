Путин поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспечить подготовку и переподготовку специалистов по логистике для нужд Дагестана. Соответствующее поручение дано руководителем страны по итогам встречи с членами бюро РСПП.

«Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» обеспечить подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов по логистике для нужд Республики Дагестан, повышение их квалификации, в том числе на базе образовательных организаций этой республики», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен Путину главами двух министерств и президентом РСПП до 15 июня.

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