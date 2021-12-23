Путин оценил работу руководителей регионов во время пандемии

Глава государства на пресс-конференции 23 декабря назвал в высшей степени ответственным действия глав регионов во время пандемии коронавируса.

«Они не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Взаимодействие между федеральным центром и субъектами дало нужный нам результат», – сообщил Путин.

Предоставление свободы в принятии решений регионам Президент считает правильным, так как ситуация в регионах складывалась по-разному.