Путин об отношении к религии: «Европейский сценарий в России маловероятен»

Во время пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о том, как он относится к оскорблению чувств верующих и о возможности нападения мусульман на христиан. Глава государства сообщил, что такое недопустимо.

Владимир Путин заявил, что в европейских странах мусульмане – мигранты, а для российских мусульман Россия – Родина. Этим наша страна отличается от европейских. Он заявил о недопустимости конфликтов на религиозной почве, так как это может развалить страну изнутри.

Он также отметил, что россияне никогда не были репрессированы по религиозному признаку.

Руководитель страны предупредил, что оскорбляющий чувства верующих должен помнить о возможном ответе с их стороны, который не должен быть агрессивным, так как в одной мировой религии нет намека на агрессию.