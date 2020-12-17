Политика

Путин: «Нужно перенести нагрузку по утилизации мусора не на граждан, а на производителей упаковочных изделий»

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Во время пресс-конференции, проведенной руководителем страны 17 декабря, Путин отметил, что за утилизацию упаковочного мусора должен отвечать производитель, а не покупатель. «На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы, состоит в том, чтобы добиться такой расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта с тем, чтобы перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковочных изделий», – сказал Путин.

Он добавил, что такая практика внедрена во многих странах.

Реформы в отрасли начались в России в начале 2019 года. Она направлена на уменьшение незаконных свалок и полигонов. Мероприятия по очистке от мусора проводятся по нацпроекту «Экология».

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