Путин назвал востребованным, транспортный коридор «Север — Юг» через Дагестан

Президент Путин назвал востребованным маршрут Дагестан — Азербайджан — Иран. Об этом глава государства заявил, выступая на съезде РСПП.

Комментируя данную оценку Президента страны, главный редактор республиканской газеты «Ватан» на татском языке, журналист Виктор Михайлов отмечает:

«В условиях тектонических сдвигов в геополитике кардинально меняются и торговые маршруты, от которых во многом зависит социально-экономическое положение государств. Наконец-то и Дагестан стоит на пути подобной артерии, которая соединит многие страны. Для России этот путь является сильно востребованным. Об этом свидетельствует и выступление президента РФ Владимира Путина, который акцентировал внимание на том, чтобы ускорить строительство маршрута из Ирана в Дагестан.

Несомненно, это своего рода Клондайк для нашего региона, который позволит ему стремительно развиваться».

В перспективе транспортный коридор «Север — Юг» станет для Дагестана еще одним необходимым условием эффективного осуществления международных торговых операций для развития экономики региона. И дело тут не столько в предоставлении нашей территории, сколько в создании соответствующей инфраструктуры, в которую будет включена значительная часть населения республики.

В сложившихся геополитических условиях необходимо ускорить создание данной дополнительной транспортной артерии.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»