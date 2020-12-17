Путин назвал пандемию главной проблемой уходящего года

17 декабря глава государства на ежегодной конференции отметил, что текущий год принес стране много проблем, главной из которых стала пандемия коронавируса.

Владимир Путин заявил, что коронавирус является проблемой не только для России, но и для всего мира. По его словам, российская медицина показала свою эффективность по сравнению с зарубежной. Руководитель отметил, что страна смогла «выиграть время благодаря оперативной реакции на распространение коронавируса в Китае».

Когда у Президента спросили, считает ли он плохим уходящий год, он сравнил его с погодой.

«Ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода, она и есть погода», – сказал лидер страны.