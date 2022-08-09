Пути решения проблемы с самостроями обсудили на заседании Правительственной комиссии в Махачкале

Сергей Меликов провёл заседание Правительственной комиссии по выработке предложений о возможности приведения самовольно возведённых на территории Республики Дагестан многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством требованиями.

По словам Главы Республики Дагестан крайне важно создать механизмы, которые будут препятствовать возникновению самостроев, обязуют застройщиков выполнять требования в градостроительной отрасли и обезопасят граждан от приобретения нелегализованной недвижимости. Детально по вопросам выступил врио министра строительства и архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров. По его словам, в списке незаконно возведённых МКД значилось 457 объектов, однако из этого числа исключены 154 дома по которым уже получены решения о признании права собственности.

Помимо ситуации в столице Дагестана, были осуждены вопросы с незаконными постройками и в других городах региона. Так в Буйнакске два самостроя уже введены в эксплуатацию, а по пяти объектам ведётся активная работа. Важно, что по каждому объекту Минстрой Дагестана проводит анализ, деля тем самым все объекты на три группы: зелёные, которые будут введены в гражданский оборот, жёлтые, где сохраняется вопрос с соответствующим использованием земельного участка, и красные, в их отношении возможно лишь два пути: либо достройка, либо снос.