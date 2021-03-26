Политика

Пути активизации работы общественных палат обсудили в Миннаце Дагестана

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Развитие муниципальных общественных палат обсудили на совещании в Миннаце Дагестана с представителями муниципалитетов центрального территориального округа республики. Руководил совещанием врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. Он отметил, что общественным палатам должна принадлежать главная роль в системе институтов гражданского общества муниципалитетов, однако на сегодняшний день они работают недостаточно эффективно, члены общественных палат в восьмидесяти процентах случаев не привлекаются к общественной экспертизе. Для активизации работы в данном направлении, по словам врио министра, необходимо усилить работу органов местного самоуправления и общественных палат. Этого вопроса коснулся заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров, принимавший участие в совещании в режиме ВКС. В целях усиления эффективности общественных палат, выступающий предложил создать Ассоциацию муниципальных общественных палат.

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