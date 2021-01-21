Экономика

Путь развития промышленного парка «Дагдизель» определен и отображен в дорожной карте

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Минэкономразвития Республики Дагестан документально утвердило «дорожную карту» развития индустриального парка «Промпарк «Дагдизель». Уже пройдена процедура согласования со всеми задействованными сторонами — главой города Каспийска, генеральным директором АО «Завод Дагдизель», управляющей компанией промпарка, дирекцией по моногородам России и руководством Росреестра по Дагестану.

«Дорожная карта» включает ремонт коллектора канализации города Каспийска, так как он проводит по территории промпарка. Наряду с этим будут установлены ливневки и водоотведения. Будут заключены договора по субаренде, а также завершено строительство въезда к промпарку и ограждения. Предполагаются и иные работы в рамках реализации плана.

Период реализации намеренного охватывает январь-февраль 2021 года.

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