Пусть сбудется молитва матери

Кавсарат Абдулджапаровна Джанмурзаева – обычная дагестанская женщина. В ее биографии нет каких-то великих свершений и трудовых подвигов. Просто мама четверых сыновей, трое из которых сегодня выполняют свой воинский долг на Украине.

В 1976 году тогда еще совсем юная Кавсарат, студентка Буйнакского кооперативного техникума, встретила Багаудтина Джанмурзаева и вышла за него замуж. А через год родился первенец – сын Джанмурза. Спустя три года семья выросла – появился на свет Мурад. Потом – Абидин, а в 1987-м – Арсен.

В семье мужа «воинский долг» – не просто слова. Братья Багаудтина – Салаутдин и Мухтар Джанмурзаевы – прошли дорогами Афгана. Салаутдин был командиром медицинской роты, он кавалер ордена Красной Звезды.

И мальчишки росли, видя перед собой пример настоящего мужества. Очень любили, когда дяди рассказывали «афганские истории», представляя на месте героев себя. И потому нет ничего удивительного, что все четверо стали военными.

Джанмурза после окончания школы поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Как же гордилась Кавсарат, глядя на красавца-сына с погонами лейтенанта медицинской службы, закончившего академию с красным дипломом!

– Когда начались боевые действия в Цхинвале, Джанмурзу сразу направили туда. Конечно, плакала, волновалась, даже отговаривала. Но он сказал: «Мама, ты же знала, что я военный?», – рассказывает женщина.

К счастью, сын вернулся живым и невредимым.

Потом с армией решил связать свою судьбу Мурад, и она снова пыталась отговорить. Но, когда решение братьев повторили Абидин и Арсен, смирилась.

– Они – мужчины. Это их выбор. Испокон веков мужчины защищали свою страну, а женщинам оставалось только ждать. Что мне было делать? Только молиться, – говорит Кавсарат.

И она молилась. Молилась, когда Мурада дважды отправили в военную командировку в Сирию. Молится сейчас, потому что трое младших выполняют свой долг на Украине. Со страхом смотрит новости по телевизору и постоянно ждет, пока они позвонят. Что сейчас на сердце матери? Представить нетрудно. Из-за одного места себе не находишь, а тут трое!

Братья Джанмурзаевы в зоне СВО с первых дней спецоперации. Недавно водитель отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода младший сержант Арсен Джанмурзаев под огнем артиллерии и танков противника эвакуировал тяжелораненых военнослужащих и своими умелыми действиями и профессиональными навыками спас их жизни. За это он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

А каким счастьем светились глаза матери, когда на 70-летие отца приехали в отпуск все сыновья!

– Эти 15 дней, что они были рядом, я их на минуту от себя отпускать не хотела. Насытиться общением с ними не могла, – признаётся женщина.

Сегодня братья вновь на передовой. И вновь тревожно на сердце матери. Только внуки (а их у Багаудтина и Кавсарат 14), отвлекают бабушку и дедушку от тяжелых мыслей.

… О чем молитва матери? О ее детях. Пусть они поскорее вернутся домой. Живыми и здоровыми! Пусть хранит их Всевышний!

Источник: https://dagpravda.ru/politika/pust-sbudetsya-molitva-materi/