Общество

«Пушкинской картой» в Дагестане пользуется всего 38% молодёжи

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Социальную поддержку молодёжи обсудили на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Озвучено об отрицательной динамике регистрации «Пушкинских карт» молодёжью Дагестана. Так, на сегодняшний день охват составил всего 38%.

Однако есть муництпалитеты-лидеры, где охват достигает более 80%: Кулинский район, Ногайской район, Докузпаринский район, Лакский район, Курахский район, г. Кизилюрт.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил увеличить охват молодёжи «Пушкинской картой».

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