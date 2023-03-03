«Пушкинской картой» в Дагестане пользуется всего 38% молодёжи

Социальную поддержку молодёжи обсудили на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Озвучено об отрицательной динамике регистрации «Пушкинских карт» молодёжью Дагестана. Так, на сегодняшний день охват составил всего 38%.

Однако есть муництпалитеты-лидеры, где охват достигает более 80%: Кулинский район, Ногайской район, Докузпаринский район, Лакский район, Курахский район, г. Кизилюрт.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил увеличить охват молодёжи «Пушкинской картой».