Пункт пропуска Яраг-Казмаляр станет привлекательным маршрутом

Комментируя увеличение пропускной способности в пункте пропуска Яраг-Казмаляр, эксперт, редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отмечает: «Введение в строй ускоренными темпами семиполосных путей пропуска через таможенные терминалы на госгранице РФ говорит о том, что наша страна форсирует расширение возможностей грузоперевозок по коридору «Север — Юг».

В данном контексте уже завершаются ремонтные работы по расширению автодорог, в том числе сквозь территорию Дагестана. Россия сегодня делает большую ставку на существенное расширение грузопоставок в данном коридоре, и к этому уже подготовлены и в деле функционируют многополосные таможенные терминалы, число которых доведено до семи».

Несомненно, открытие дополнительных полос движения в данном пункте пропуска — это очень своевременное экономическое, управленческое, а главное — транспортно-логистическое решение. Этот маршрут через Республику Дагестан станет привлекательным для транзитных грузопотоков из стран Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»