Пульмонолог Кубатай Масуев рассказал о разработке вакцины от COVID-19

Минздравом Дагестана был проведен прямой эфир с главным пульмонологом Дагестана Кубатаем Масуевым, который ознакомил общественность с принципом действия вакцины от коронавируса «СпутникV», ответил на волнующие население вопросы.

Пульмонолог объяснил, что алгоритмы разработки противовирусных препаратов аналогичны и применяются в медицине не одно десятилетие. Разрабатывается вакцина на основе аденовируса человека. По этой причине российские учёные сумели в ускоренном темпе разработать противокоронавирусную вакцину.

На сегодняшний день «СпутникV» пройдёт испытание в ряде зарубежных стран: Индии, ОАЭ, Беларуси, Венесуэле.

40 000 добровольцев приняли участие в первой вакцинации. После введения вакцины у каждого 20 пациента отмечается незначительное повышение температуры и недомогание. Данные симптомы наблюдаются в первые два дня после введения прививки.То есть реакция аналогична реакции к вакцине от гриппа.

Также Кубатай Масуев перечислил противопоказания к введению «СпутникV», среди которых: любые инфекции в острой форме, грипп, хронические болезни, ОРВИ, гипертония, ищемическая болезнь сердца, астма, диабет, беременность и другие.

Врач выразил недоумение, почему население с таким страхом относится к вакцинации.

Он порекомендовал людям с тяжёлыми аллергическими реакциями вакцину ЭпиВакКорона, которую введут в массы в феврале. Данная вакцина имеет более мягкое воздействие и достигает 100% иммунизации, как и «СпутникV».

Профессор подчеркнул, что любая вакцина — не гарант того, что не будет инфицирования. Вакцина — гарант того, что при инфицировании человек перенесёт заболевание легко и без осложнений.

Для того, чтобы циркуляция коронавируса в обществе прекратилась, необходимо, чтобы вакцинировалось 60-70% населения.