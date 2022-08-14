Публичный отчёт Султана Хамзаева

Публичный отчёт депутата Госдумы – Султан Хамзаев рассказал о новом механизме подведения итогов первого года работы в статусе депутата.

В Москве состоялась рабочая встреча депутата Государственной думы РФ Султана Хамзаева с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Об этом парламентарий сообщил в своём telegram-канале. На встрече депутат презентовал главе региона отчет по итогам года работы в ГД.

«Поблагодарил Сергея Алимовича за совместную работу и поддержку. Продолжаем активно действовать в интересах жителей Дагестана и всей России», – заявил Хамзаев.

Султан Хамзаев анонсировал, что в ближайшее время представит публичный отчёт о проделанной работе широкой общественности.