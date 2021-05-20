Птицеводство в Дагестане нуждается в господдержке

19 мая Абдулпатах Амирханов провел заседание кабмина, на котором в числе других была рассмотрена перспектива развития птицеводства в Дагестане. Руководитель Минсельхоза РД Шарип Шарипов отметил, что наряду с ростом спроса на птицепродукцию, наблюдается и рост цен на неё, что обосновано удорожанием зерна, закупкой импортных компонентов, птичьим гриппом.

Представители птицеводческих хозяйств посетовали на отсутствие достаточной господдрежки и льготного кредитования для отрасли.

Абдулпатах Амирханов поручил коллегиально проработать вопрос оказания господдержки птицеводческой отрасли.