Экономика

Птицеводство в Дагестане нуждается в господдержке

Оставить комментарий

19 мая Абдулпатах Амирханов провел заседание кабмина, на котором в числе других была рассмотрена перспектива развития птицеводства в Дагестане. Руководитель Минсельхоза РД Шарип Шарипов отметил, что наряду с ростом спроса на птицепродукцию, наблюдается и рост цен на неё, что обосновано удорожанием зерна, закупкой импортных компонентов, птичьим гриппом.

Представители птицеводческих хозяйств посетовали на отсутствие достаточной господдрежки и льготного кредитования для отрасли.
Абдулпатах Амирханов поручил коллегиально проработать вопрос оказания господдержки птицеводческой отрасли.

Также читают:

В Совете Федерации обсудили развитие аграрного сек...
В СКФО налаживают экспорт риса
Бюджет Дагестана по линии строительства вырос в 10...
Глава Дагестана взял под личный контроль ситуацию ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *