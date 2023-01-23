ПСД северного обхода Махачкалы разработают в 2023 году

Об этом сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках встречи с коллективом Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

«В текущем году начнется разработка проектно-сметной документации автодороги федерального значения «Северный обход г. Махачкалы». На 2023-2024 годы на эти цели выделено 150 млн рублей.

Отмечу, что в предыдущие годы финансирование федеральной дорожной сети на территории республики составляло в среднем около 5 млрд рублей в год.

То есть финансирование в ближайшие годы вырастит в десятки раз», — сказал премьер-министр.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7378