Прямая линия главы Дагестана с народом — показатель доверия и тесного сотрудничества власти и гражданского сообщества

Вчера, 25 января, состоялась прямая линия Главы РД Сергея Меликова с дагестанцами. Такой формат общения с народом позволяет простым гражданам доносить о своих проблемах лично главе республики. В своем общении с журналистами и гражданами Сергей Меликов не оставил без внимания никого. К проблеме каждого дагестанца, который к нему обращается, он находит индивидуальный подход.

В ходе прямого эфира глава региона заявил о намерении для развития массового спорта поэтапно создать в каждом населенном пункте условия для занятий физической культурой и спортом, в частности построить спортивные площадки, спорткомплексы или установить мини-футбольные, футбольные поля.

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на вопросы, связанные с массовыми отключениями электроэнергии, которые случились в республике в период ухудшения погодных условий.

«Да, были отклонения от каких-то норм, от тех погодных условий, к которым мы привыкли. Мы живет в такой республике, где должен быть сделан задел, в том числе на изменения погодных условий, которые никак не должны влиять на благополучие наших жителей. Состояние инженерных сетей, нехватка мощностей в республике – это то тяжелое наследство, с которым мы намерены справиться», — заверил С. Меликов.

В ходе прямого эфира руководитель региона рассказал о встречах с семьями погибших участников СВО и поддержке, которая им оказывается.

«Очень сложно находить слова поддержки, понимая, что никакие слова не утешат людей, потерявших своих близких. Но тем не менее, хочу еще раз пособолезновать всем, кто потерял своих близких и родных в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности нашей страны. Они все являются героями, независимо от того, какую награду получили, потому что сделать шаг навстречу пулям – это героизм!

Они свой долг выполнили, а наш долг перед ними будет вечен. Поэтому мы стараемся с близкими людьми, потерявшими своих родных, обсудить меры поддержки, которые сегодня имеются в России, и ускорить их реализацию», — отметил он.

Прямой разговор руководителя республики с простыми жителями региона показал доверие народа к власти, демонстрировал высокий показатель тесного сотрудничества и вовлеченности главы и всего гражданского сообщества к проблемам дагестанцев и их решению.

Камиль Мирзоев, главный редактор газеты «Вести Агула»