Прозрачности сделок в закупках требует достичь Сергей Меликов

Сергей Меликов провел совещание с Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в регионе, на котором были озвучены пути достижения прозрачности финансовых процессов при осуществлении закупок.

Среди действенных методов озвучены:

1. Разработка чёткого регламента ведения закупок через актуализацию типовых требований к нормативам и конкурсной документации;

2. Внедрение современных технологий для достижения оперативности и прозрачности процедур;

3. Ужесточение контроля за процессом от этапа подготовки заявки до этапа оценки качества поставляемого продукта.