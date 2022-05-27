Экономика

Прозрачности сделок в закупках требует достичь Сергей Меликов

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Сергей Меликов провел совещание с Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в регионе, на котором были озвучены пути достижения прозрачности финансовых процессов при осуществлении закупок.

Среди действенных методов озвучены:
1. Разработка чёткого регламента ведения закупок через актуализацию типовых требований к нормативам и конкурсной документации;
2. Внедрение современных технологий для достижения оперативности и прозрачности процедур;
3. Ужесточение контроля за процессом от этапа подготовки заявки до этапа оценки качества поставляемого продукта.

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