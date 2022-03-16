Проводится конкурс по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента НС РД

С 14 по 28 марта 2022 года проводится прием заявок для участия в конкурсе по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан.

Принять участие в конкурсе смогут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам нужно направить на рассмотрение комиссии заявку на участие, копию паспорта, анкету, программу с обозначением проблем в молодежной политике и путей их решения, рекомендации для различных ведомств.

Заявки принимаются в Доме Правительства в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина,1.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.nsrd.ru. Телефон: (8722) 67 31 45, e-mail: molod-com@nsrd.ru.