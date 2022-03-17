Провизор Джамиля Отемисова: «У покупателей нет необходимости запасаться препаратами наперед»

На днях Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с представителями аптечных сетей Дагестана, где он призвал аптекарей исключить необоснованное завышение цен, поставив во главу угла, в первую очередь человеческие ценности, общественные интересы.

Заведующая аптечным пунктом в селении Терекли-Мектеб Ногайского района Джамиля Отемисова рассказала изданию «Голос степи», как идет работа по обеспечению аптеки медикаментами и повысятся ли на них цены:

«В аптечном пункте по улице Асанова все идет в штатном режиме, и у покупателей нет необходимости запасаться препаратами наперед. В последнее время покупателей у нас действительно стало больше, однако спрос на медикаменты повысился незначительно. Лекарство получаем в определенном для себя количестве согласно расходу. Люди пока не жалуются, что какие-то препараты стали недоступны. Особое внимание уделяется лекарственным средствам, которые являются жизненно необходимыми и цены на них не повышены и они регулируются государством. У нас представлены препараты как отечественные, так и импортного производства. Что нас ждет впереди, мы не знаем, но закрываться аптечным пунктам нельзя, нужно поддерживать народ. Сейчас самое главное и разумное для всех нас — это не поддаваться панике», –– сказала Джамиля Отемисова.