Проверка знаний

С началом нового учебного года для учащихся по всей стране стартовали школьные олимпиады.

Всероссийская олимпиада школьников первым включает в себя школьный этап, в ​ рамках которого ученики с 5 по 11 класс соревнуются по предметам школьной программы на звание лучших в той или иной дисциплине. ​ По итогам этапа ученики, набравшие наивысшее количество баллов, делегируются на муниципальный тур олимпиад. Здесь имеют возможность принять участие школьники с седьмого класса.

Предлагается проведение олимпиады не только в очном формате, но и в интерактивном. Так, для прохождения олимпиад по физике и информатике, а также по ряду других предметов ученикам придется воспользоваться мобильными гаджетами. Задания по интерактивным олимпиадам предоставляет образовательная школа «Сириус».

Преподаватель физики МКОУ «Буркиханская СОШ» Нафият Шамсудинова отмечает, что подготовка к олимпиаде всегда требует более детального подхода. Успешное написание олимпиадной работы может быть обусловлено более детальным изучением того или иного предмета в рамках внешкольной программы. Для ребят этот соревновательный момент становится еще одним фактором усиленной работы над собой и усердной подготовки к олимпиадным работам.

Ученица 11 класса МКОУ «Хутхульская СОШ» Залеха Курбанова признается, что подготовка к прохождению заданий ВОШ – это хорошая возможность для учащихся подготовиться к аттестуемым предметам более детально. Особое внимание в этом вопросе школьники стремятся уделять именно тем предметам, по которым они планируют сдавать единый государственный экзамен. Кроме того, олимпиада позволяет выявить сильные стороны каждого ученика касательно того или иного предмета и в дальнейшем приумножать эти знания.

Педагоги отмечают, что учащиеся всегда с большим воодушевлением воспринимают участие в олимпиадах, потому что это не только шанс показать свои знания, но и ​ возможность побороться за призовые места на дальнейших этапах интеллектуального соревнования.

Алена Магомедова