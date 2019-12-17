Провели газ в село Ираки Дахадаевского района

В Дахадаевском районе, с. Ираки, прошли празднования по случаю пуска природного газа. Поздравить жителей с этим долгожданным событием пришли руководство района.

Глава Дахадаевского района Джарулла Омаров поздравил иракинцев и отметил, что газ необходимое топливо для решения бытовых проблем населения, благодаря которой в домах будет тепло, чисто и комфортно. Также подчеркнул, что газ является одним из дешевых видов топлива, что немалую роль играет для жителей села.

Кульминационным моментом мероприятия явилось разрезание ленты и зажжение факела с «голубым топливом». Эту ответственную роль поручили юным сельчанам, главе района, главе сельского поселения Магомеду Рамазанову и старейшине села Абдулкадыру Джамбулатову.

Далее праздничное мероприятие продолжила ученица сельской школы Мутаева Керимат, которая посвятила стих открытию газопровода.

Общаясь с жителями, глава района напомнил, что на территории района также действуют приоритетные проекты, реализуемые по инициативе руководителя республики Владимира Васильева.