Процент вакцинированных в Агульском районе приближается к 70%

По состоянию на 23 февраля в Агульском районе иммунизацию против коронавирусной инфекции прошли 3367 его жителей, что составляет 69,17% от общего числа, подлежащих вакцинации. Эпидемиологическая ситуация идет на спад. В красной зоне Агульской ЦРБ больных все меньше, а у тех, кто получает лечение, болезнь протекает без осложнений. Суточные показатели вакцинации также неплохие. Для достижения обозначенного главврачом Агульской ЦРБ показателя по​ вакцинации в 75% до первого числа следующего месяца еще целых 5 дней. Чтобы уложиться в срок, 1% в сутки будет достаточен.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»