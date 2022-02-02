Проценко назвал особенности новой волны коронавируса в России

Омикрон-штамм коронавируса отличается от других вариантов более быстрым течением болезни и намного более редкими случаями пневмонии, рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.

Врач обратил внимание на рекордное количество заражений коронавирусом в Москве — около 25 тысяч за сутки.

«И с одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражений легочной ткани, меньше пневмоний в исходе, — это хорошая новость», — добавил главврач.

Среди особенностей нынешней волны Проценко назвал повышение температуры до 39 градусов в течение двух-трех дней и слабость. Однако он предупредил о риске обострения хронических болезней у людей из группы риска — старше 60 лет, имеющих ожирение или патологии.

«Поэтому несмотря на то что эту неделю идет такой вот лавинообразный рост случаев, мы не видим лавинообразного роста госпитализаций», — добавил он.

В то же время Проценко отметил, что нагрузка на систему здравоохранения резко выросла, особенно на амбулаторное звено, и призвал «не расслабляться»: помимо омикрона, все еще циркулирует и дельта.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.

За последние сутки общее число новых случаев коронавируса в России достигло 124 070 (днем ранее было 121 228), госпитализированы 9090 пациентов. В целом за время пандемии в стране заразились 11 861 077 человек. За день жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.

В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

Источник: https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html