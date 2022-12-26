Экономика

Процедуру получения государственных микрозаймов и субсидий упростят в Дагестане

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26 декабря состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов. Заседание состоялось под руководством Первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева.

«С учетом текущей ситуации совершенствуются и принимаются дополнительные меры поддержки отечественного малого и среднего бизнеса. Среди них и возможность воспользоваться помощью государства в проактивном режиме, что было максимально просто и удобно это сделать. Для этого запущен цифровой профиль предпринимателя на платформе «МСП.РФ», — сказал Алиев.

В качестве еще одного решения по поддержке МСП, Алиев выделил снижение ставки лизинговых платежей, в результате чего, они составят не более 6% в год на оборудование российского производства и не более 8% — на то, которое сделано за рубежом.

Как отметил вице-премьер, такие меры позволят бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации самого производства и увеличить производительность труда.

В завершении Алиев призвал приступить к решению вопросов контрактации и исполнения бюджета с начала 2023 года.

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