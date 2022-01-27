Противовирусные препараты подавили размножение омикрон-варианта «в пробирке»

Биологи выяснили, что три популярных противовирусных препарата – ремдесивир, молнупиравир и паксловид – подавляют размножение омикрон-варианта коронавируса нового типа так же эффективно, как и других разновидностей SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликовал научный журнал New England Journal of Medicine.

«Наши эксперименты подтвердили, что в теории эффективные средства для борьбы с «омикроном» существуют. Однако важно понимать, что мы получили эти результаты в ходе лабораторных исследований, которые еще предстоит подтвердить на практике», – рассказал один из авторов исследования, профессор Висконсинского университета Йосихиро Каваока.

В геноме омикрон-варианта коронавируса нового типа выделяют 37 характерных мутаций, значительная часть которых заметным образом изменила структуру оболочки SARS-CoV-2. В результате возбудитель COVID-19 стал неуязвим для почти всех известных моноклональных антител, и эффективность всех существующих вакцин снизилась.

Каваока и его коллеги заинтересовались, как изменения в структуре генома SARS-CoV-2 повлияли на его взаимодействия с молекулами противовирусных лекарств, которые блокируют работу фермента RdRp – ключевого белка коронавируса, который необходим для формирования новых копий вирусных частиц.

Лабораторные исследования вируса

Для этого ученые подготовили культуры клеток легких человека, зараженные разными штаммами SARS-CoV-2, и проследили, как на них подействуют три популярных противовирусных препарата – ремдесивир, молнупиравир и паксловид и нескольких популярных моноклональных антител и их комбинаций.

Выяснилось, что все три препарата подавляли размножение «омикрона» столь же эффективно, как и других штаммов. При этом эффективность всех опробованных моноклональных антител снижалась в десятки и сотни раз.

Ученые считают, что подобные результаты говорят о возможности активного применения противовирусных лекарств для борьбы с омикрон-вариантом на практике. В дополнение к этому они свидетельствуют о том, что мутации в структуре фермента RdRp пока не привели к появлению у SARS-CoV-2 стойкости к противовирусным препаратам.

Ученые надеются, что результаты их экспериментов подтвердятся в ходе дальнейших опытов на люжяъ. В дополнение к этому Каваока и его коллеги приступили к проверке эффективности нескольких недавно открытых моноклональных антител, которые в теории могут нейтрализовать вирусные частицы штамма омикрон.

Источник: ТАСС