Противосаранчовые мероприятия обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Подготовку к борьбе с вредоносными насекомыми обсудили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД. На совещании, которое состоялось 3 апреля под руководством министра Баттала Батталова, была отмечена необходимость проведения всех предусмотренных организационных мер в борьбе с саранчовыми насекомыми. В этих целях необходимо приобрести препараты для химической обработки и подготовить необходимую технику. Важная роль в организации превентивных мер, по словам главы ведомства, ложится на руководителей муниципалитетов. По предварительным прогнозам, отрождение саранчи ожидается на территории двадцати трёх районов республики на общей территории в семьдесят пять тысяч гектар.

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