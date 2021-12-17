Спорт

Прошёл турнир по мини-футболу на Кубок главы Агульского района

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На базе Буркиханской школы сегодня прошёл турнир по мини-футболу среди школьных команд на Кубок главы МО «Агульский район» Закира Каидова.

Начавшийся в 9 часов утра турнир, завершился лишь в 17.30: после определения трех лучших футбольных команд среди 14 заявленных.

Горячая игра, настоящие эмоции, справедливые судьи и спортивный азарт — всем этим была наполнена футбольная площадка.

По итогам соревнований победителями турнира вышли:

1. Команда Яркугской школы;
2. Команда Тпигской школы;
3. Команда Худигской школы.

Стоит отметить, что Яркугская школа за весь турнир допустила минимальное количество голов.

Ребята одержали заслуженную и яркую победу.

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