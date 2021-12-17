Прошёл турнир по мини-футболу на Кубок главы Агульского района

На базе Буркиханской школы сегодня прошёл турнир по мини-футболу среди школьных команд на Кубок главы МО «Агульский район» Закира Каидова.
Начавшийся в 9 часов утра турнир, завершился лишь в 17.30: после определения трех лучших футбольных команд среди 14 заявленных.
Горячая игра, настоящие эмоции, справедливые судьи и спортивный азарт — всем этим была наполнена футбольная площадка.
По итогам соревнований победителями турнира вышли:
1. Команда Яркугской школы;
2. Команда Тпигской школы;
3. Команда Худигской школы.
Стоит отметить, что Яркугская школа за весь турнир допустила минимальное количество голов.
Ребята одержали заслуженную и яркую победу.