Прошёл турнир по мини-футболу на Кубок главы Агульского района

На базе Буркиханской школы сегодня прошёл турнир по мини-футболу среди школьных команд на Кубок главы МО «Агульский район» Закира Каидова.

Начавшийся в 9 часов утра турнир, завершился лишь в 17.30: после определения трех лучших футбольных команд среди 14 заявленных.

Горячая игра, настоящие эмоции, справедливые судьи и спортивный азарт — всем этим была наполнена футбольная площадка.

По итогам соревнований победителями турнира вышли:

1. Команда Яркугской школы;

2. Команда Тпигской школы;

3. Команда Худигской школы.

Стоит отметить, что Яркугская школа за весь турнир допустила минимальное количество голов.

Ребята одержали заслуженную и яркую победу.