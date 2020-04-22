Прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана

21 апреля состоялось заседание в режиме ВКС Оперативного штаба под руководством Председателя Правительства Дагестана. Главными вопросами на заседании стали выдача спецпропусков и сохранение устойчивого вектора развития в экономике региона.

Артем Здунов напомнил членам Ассоциации предпринимателей о необходимости предоставления сведений о наличии антисептиков и СИЗы. Руководитель кабмина также поручил проанализировать возможность включения пунктов металлоприема в список предприятий, не подпадающих под ограничение трудовой деятельности. В республике таких предприятий на данный момент 97.

В рамках совещания принято решение о включении в данный перечень еще четырнадцать организаций. Касаемо автотранспорта, то беспрепятственно передвигаться имеют право спецмашины, а также транспортная доставка продуктов питания. В случае сложностей в МВД по РД создана рабочая группа, позвонить сюда можно по тел. 98-40-03.

Более подробно на совещании было проанализировано финансово-экономическое положение крупных организаций.

Руководитель Минэкономразвития республики Гаджи Султанов сказал о том, что с 13 апреля все крупные промышленные предприятия возобновили работу, исключение составляют предприятия, выпускающие винодельческую продукцию. Артем Здунов подчеркнул, что республиканские предприятия необходимо поддерживать, в том числе и помощью от федерального центра.

Также в рамках совещания была обсуждена ситуация в строительной сфере, где по словам министра строительства и ЖКХ республики Малика Баглиева проблем с активностью нет.