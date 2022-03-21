Прошло совещание у главы Агульского района

В понедельник, 21 марта, в администрации МР «Агульский район» под руководством главы Агульского района Закира Каидова прошло еженедельное совещание.

Об оперативной обстановке в районе доложили главврач Агульской ЦРБ М-З.Багаудинов, представители ОМВД РД по Агульскому району М.Шабанов, ПЧ-35 с. Тпиг Агульского района И.Ибрагимов, дорожного управления О.Магомедов.

За истекшую неделю по всем службам в районе обстановка стабильная, происшествий нет.

На совещании обсуждался вопрос, связанный с оказанием гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Создается рабочая группа по сбору и доставке гуманитарной помощи на площадку сбора Торгового дома «Киргу».

Был затронут вопрос о регистрации населения на Платформе обратной связи (ПОС), которая функционирует на портале госуслуг. Новый функционал ПОС предусматривает в перечне 15 социально значимых категорий: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, культура, лесное хозяйство, образование, предпринимательство и экономика, ремонт дорог, связь и телевидение, сельское хозяйство, социальное обслуживание и защита, строительство, транспорт, физическая культура и спорт, экология.

В целях обеспечения социальной стабильности в районе главой района и оперативным штабом принимаются неотложные меры по регулярному мониторингу цен на товары в пунктах розничной торговли для пресечения необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости в это сложное для страны время.

Абдурахман Манафов