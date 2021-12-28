Прошло итоговое заседание Собрания депутатов МО «Агульский район»

28 декабря 2021 года в актовом зале Администрации МО «Агульский район» прошло итоговое расширенное заседание Собрания депутатов шестого созыва муниципального района «Агульский район» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Агульский район» N 06-01/08 от 28 декабря 2020 г. «О районном бюджете МР «Агульский район» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 гг.» (Магомедов Р.Н.);



2. О проекте районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.(Магомедов Р.Н.);



3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Агульский район» (Шамсудинов Ш.С.);



4. Информация по соцвыплатам за 2021 год в МО «Агульский район» (Магадаев М.Б.);



5. Подведение итогов текущего года и предварительный отчёт главы МО «Агульский район» Каидова З.Г.;



Разное.

Перед началом заседания Закир Каидов представил депутатскому корпусу, руководителям учреждений и организаций нового прокурора Агульского района Гасанову Светлану Вагифовну и пожелал ей успехов в охране законности и правопорядка в муниципалитете.

Выступив в конце заседания с подведением итогов текущего года и предварительным отчётом, глава МО «Агульский район» Каидов З.Г. поблагодарил депутатский корпус, руководителей сельских муниципалитетов, учреждений и организаций за плодотворную работу в истекшем 2021 году, обозначил приоритеты и задачи на следующий. Поздравил всех присутствующих с наступающим новым, 2022 годом.

Абдурахман Манафов