Спорт

Прошла встреча с агульскими спортсменами

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Вчера в г. Дербент состоялась встреча со спортсменами, выходцами из Агульского района. На мероприятии приняли участие глава администрации МО «Агульский район» Закир Каидов, заместитель муфтия РД Мухаммад Майранов, заместитель министра спорта РД Гайдарбек Гайдарбеков, председатель имамов района Ахмад Гарунов, общественники, предприниматели, представители духовенства района.
Организаторами мероприятия выступило духовенство района в лице Ахмада Гарунова и предприниматель (выходец с Агульского района) Тимур Ибрагимов.

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