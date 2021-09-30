Прошла встреча экспертов межрелигиозного молодежного форума со студентами ДГПУ

29 сентября в Дагестанском государственном педагогическом университете министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов совместно с экспертом Международного межрелигиозного молодежного форума, доктором исламских и арабских исследований в области исламского права и его основ, профессором Адхамом Таммамом Фарраджем Абдуррахманом встретились со студентами ВУЗа в рамках VIII Международного молодежного межрелигиозного форума.

В мероприятии также приняли участие ректор университета Нариман Асваров, представители общественных и религиозных организаций, преподаватели и студенты ВУЗа, представители СМИ.

С приветственным словом выступил Нариман Асваров, который отметил необходимость проведения подобных встреч для просвещения молодежи.

В свою очередь Энрик Муслимов поблагодарил собравшихся и руководство вуза за работу, которая проводится со студентами.

Министр подчеркнул, что ведомство на днях запустило VIII Международный молодежный межрелигиозный форум, в котором принимают участие молодые люди из различных регионов России и даже из-за рубежа, из таких стран, как Азербайджан, Алжир, Египет и др.

По словам эксперта из Египта Адхама Таммама Фарраджа Абдуррахмана, одной из причин распространения идеологии терроризма является неправильное понимание религиозных текстов, учений молодыми людьми.

Участники встречи задали гостям интересующие их вопросы личного и профессионального характера и получили на них исчерпывающие ответы.

Собравшиеся отметили продуктивность встречи и обозначили готовность к совместным проектам и новым формам сотрудничества.