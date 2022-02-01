В начале 2022 года Магомедова Фатимат Исламовна прошла вакцинацию от коронавируса. Почему только сейчас, спросите вы?! Весной прошлого года ее настиг недуг. Коронавирус протекал очень агрессивно. Вирус атаковал дыхательную систему, борьба с ним потребовала применения сильных противовирусных препаратов, и выздоровление, как и последующее восстановление. протекало очень медленно и сложно.

Анализы показывали высокий уровень антител на первоначальном этапе после болезни, однако, со временем количество антител стало уменьшаться. Именно это стало причиной прохождения процедуры вакцинации. Прививание препаратом Гам-Ковид Вак проходило в два этапа. Второй компонент вызвал легкое жжение в месте инъекции, а также небольшую гипертермию. Эти симптомы держались один-два дня и затем бесследно прошли. И, что еще актуально в современных условиях, гражданка получила свой сертификат о прохождении вакцинации и QR-код, который позволяет беспрепятственно посещать места массового скопления людей.

Алёна Магомедова