Сегодня, 28 сентября, в рамках Межрелигиозного форума прошла конференция на тему «Международный опыт профилактики и противодействия идеологии терроризма». В конференции приняли участие министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, представители республиканских органов власти и общественных организаций, а также эксперты форума.

Руководитель Миннаца, поприветствовав участников конференции, отметил важность поднимаемых на её полях вопросов и выразил надежду на конструктивный диалог и обмен мнениями.

Далее слово было предоставлено председателю Муфтията РД Мухаммаду Майранову, который также отметил актуальность обсуждаемой проблематики для выработки конкретных предложений в целях профилактики идеологии терроризма в молодежной среде.

По словам доктора исламских и арабских исследований в области исламского права из Египта Адхама Таммам Фарраджа Абдуррахмана, одной из причин возникновения идеологии терроризма является неправильное понимание религиозных текстов определённой частью верующих людей.

«Нужно объединить усилия светских и религиозных учёных для борьбы с терроризмом», — подчеркнул Исагаджи Османов, руководитель просветительского центра «Дагестан».

В конференции также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в РД Марина Ежова, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Дмитрий Асратян и многие другие.

Далее конференция пройдёт в формате трех секций, в рамках которых участники обсудят такие темы как: «История этноконфессионального взаимодействия: мировой опыт», «Любовь как инструмент вербовки радикалов» и «Новые подходы в профилактике экстремистской идеологии в Интернет пространстве».