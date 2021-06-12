Прошел турнир по настольному теннису памяти видного политического деятеля Магомедсалиха Гусаева

Сегодня, 12 июня, в Дагестанском государственном педагогическом университете прошел пятнадцатый юбилейный республиканский турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Магомедсалиха Гусаева.

Организаторами турнира памяти Магомедсалиха Гусаева выступили Министерство образования и науки Дагестана, Республиканская федерация настольного тенниса, Благотворительный фонд имени Гусаева и Даггоспедуниверситет.

Юбилейный турнир собрал рекордное количество участников – около двухсот юношей и девушек. Определяли лучших не только в личном зачёте, но и в парных разрядах. Несмотря на свой юный возраст среди участников победители и призёры различных всероссийских и республиканских соревнований.

Приветствуя участников и организаторов, ректор ДГПУ Нариман Асваров отметил: «Очень приятно, что мы принимаем активное участие в этом турнире. Магомедсалих Магомедович был легендарным человеком. В этот знаменательный день хочу пожелать всем участникам здоровья и успехов».

Поприветствовал гостей и участников турнира отец Героя России Магомеда Нурбагандова Нурбаганд Нурбагандов.

«Спасибо организаторам за приглашение на турнир. Участникам желаю удачи и веры в себя. Честный спорт, честная борьба, честное доброе имя человека были для Магомедсалиха Гусаева превыше всего, и, я надеюсь, вы будете следовать его примеру», – отметил Нурбаганд Магомедович.

На турнире присутствовали племянник Магомедсалиха Гусаева, депутат НС РД Тимур Гусаев, бывший депутат НС РД Раджаб Раджабов, а также родственники и земляки политического деятеля.