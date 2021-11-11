Прошел первый этап аттестации руководителей ГУПов

В Дагестане состоялся первый этап аттестации руководителей государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.

Мероприятие прошло в среду, 10 ноября, в Дагестанском государственном университете народного хозяйства.

Поприветствовав участников, статс-секретарь — заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Эмиль Татаев отметил, что мероприятие является весьма знаковым событием и данная аттестация выступает подтверждением квалификации и уровня профессиональной компетентности руководителей ГУП.

Также с приветственным словом обратились начальник управления экономики и проверок порядка использования государственного имущества Диана Абдурахманова и заместитель руководителя сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомед Муртазалиев, пожелав участникам удачи при прохождении тестирования.

Отметим, что аттестация проходит в два этапа — письменной и устной формах. Первый этап прошёл в форме тестовых испытаний — в системе дистанционного обучения «Прометей» было представлено несколько вариантов тестов, содержащих 60 вопросов.

На втором этапе, который состоится 26 ноября 2021 года, будет проведён анализ предпринятых руководителем мер по повышению экономической эффективности деятельности унитарного предприятия за последние три года.

В результате аттестации руководителю предприятия даётся одна из следующих оценок:

— соответствует занимаемой должности;

— не соответствует занимаемой должности.