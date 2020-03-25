Прошел Бранденбургские ворота

Великая Отечественная война ассоциируется с чем-то темным, страшным, душераздирающим и жутким событием. Она является самой разрушительной войной за всю историю человечества. Я никогда не видела войны, знаю о ней только из книг, кинофильмов и из рассказов очевидцев, поэтому очень счастлива, что живу в мирное время, благодаря тем, кто завоевал эту победу своей жизнью, сложив свои головы за правое и святое дело.

Вспоминая каждого поименно, кто внес свою

лепту, кто отдал свою жизнь за Родину, за Победу, невольно наворачиваются слезы, сердце обливается кровью. Миллионы человеческих жизней и судеб, загубленных фашистами. Но есть те, кто выжил и вернулся домой с победой.

Один из них Курбанов Гаджирамазан Курбанович, уроженец агульского села Хвередж Курахского района. Родился он 10 мая 1924 года в многодетной семье. В семье росли 10 детей. После того, как получил похоронку на дядю, ушел на фронт добровольцем. В ходе ожесточенных боевых действий он вошел в Берлин через Бранденбургские ворота.

За боевые заслуги был награжден орденами и медалями.

Пока он воевал, его будущая жена Афизат, помогала в тылу своим непосильным трудом. Вместе с другими тыловиками ездила и рыла окопы, траншеи, заградительные сооружения.

Гаджирамазан Курбанович демобилизовался в звании старшего сержанта, работал в родном колхозе, затем в совхозе «Хвереджский». Воспитал пятерых детей, трех сыновей и двух дочерей. 10 ноября 1998 году ушел из жизни.

Скоро уже 75 лет Победы. Уходит поколение победителей, с каждым годом их все меньше и меньше. Давайте же, сохраним их немеркнущий подвиг в нашей памяти.

Салихат Малагусейнова