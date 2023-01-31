Просьба жительницы Кайтагского района, озвученная в рамках прямой линии с Главой Дагестана, решена

В рамках Прямой линии с Главой Дагестана прозвучала просьба жительницы села Чумли Кайтагского района Заиры Сулеймановой о выделении ее сыну специальной инвалидной коляски и медикаментов. Ребенок четырехлетнего возраста с диагнозом ДЦП нуждается в специальной коляске, что позволит ему значительно улучшить жизнь малыша и позволит ему чаще бывать на свежем воздухе.

Услышав обращение жительницы Кайтагского района, глава муниципалитета Алим Темирбулатов оперативно отреагировал на обращение: часть медикаментов была доставлена в день обращения, оставшиеся медикаменты и коляска были доставлены уже на следующий день.