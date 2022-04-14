Экономика

Прорывным проектам Дагестана рекомендовано «повернуться» к импортозамещению оборудования и материалов

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Сегодня прошло совещание под руководством замминисра экономразвития РФ Сергея Назарова. Дагестан на встрече представил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов, который сообщил о ходе реализации пяти прорывных экономических проектов Дагестана.

Напомним: в Дагестане реализуется пять прорывных инвестпроектов в разных сферах экономики: развитие каспийского кластера, развитие плодоовощного кластера в Юждаге, создание стратегического объекта «Город обувщиков», развитие промышленного кластера, реконструкция махачкалинского аэропорта.

Сергей Назаров порекомендовал Абдулмуслиму Абдулмуслимову в рамках реализации всех проектов проанализировать возможные проблемы, которые будет необходимо решить с поддержкой федерального центра, а также проработать вопрос импортозамещения оборудования и материалов.

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